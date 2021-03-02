«Тихо и без визга» – правительство РФ научилось регулировать цены в диалоге с аграриями

02.03.2021, Москва, Елена Острякова

Компании, входящие в Национальный союз российских птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

Об этом сообщает Минсельхоз РФ на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», – говорится в сообщении.

Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма – это квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных. Также предусмотрена система льготных кредитов и ограничение импорта.

«Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», – заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«А мне нравится, как Мишустин работает. Тихо, без визга, в диалоге, аккуратно. А на кадыке кое-кто, решивший, что он самый умный, пальчики-то ощутил. И как-то все налаживаться стало, правда?», – прокомментировал новость политолог Дмитрий Евстафьев.