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16.04.2019
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Тихо сам с собою» – эксперт назвал вчерашние «дебаты» Порошенко очень смешным занятием

Действующий президент Украины не смог собрать на свои «дебаты» массовку и впал в истерику. Вчерашнее действие на стадионе можно описать только известным, но неприличным стихотворением.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«По-моему, у Порошенко сейчас истерика, по-моему, он совершенно неадекватно оценивает ситуацию, он бы собрал манатки и ехал на свою виллу в Испании. Свалил бы туда и сделал бы себе пластическую операцию, чтобы его никто никогда не нашел. Реально человек сошел с ума и вчера это ярко продемонстрировал.

Про вчерашнее я могу сказать стихами, в которых приличные слова, но неприличное значение – тихо сам с собою правою рукою. Это было очень смешно на самом деле, начиная от наполняемости стадиона. Первые кадры, которые показали – под стадионом толпа народа. Хорошо скадрировали. А потом запустили квадрокоптер, который показал, что трибуны абсолютно пустые. Две-три тысячи, всего одна трибуна занята.

Организация была смешная, слова, которые были сказаны Порошенко, были смешные. Журналисты сорвались с цепи – пять лет вопросы абсолютно лояльные Порошенко, и вдруг начали спрашивать, еще несмело, не понимая, что можно и острее. Вы видели, кто в зале сидел, я так понимаю, что с массовкой даже проблемы, потому что сидело практически все правительство. В воскресенье все пришли на дебаты к Порошенко. В общем, это было забавно и смешно, жалкое зрелище. С другой стороны, Порошенко другого недостоин», – заключил политолог.

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