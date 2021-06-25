25.06.2021, Львов, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Тихонько что-то там», – во Львове не впечатлились кадрами вытеснения британского эсминца Россией

Новости УкраиныОбнародованные российской стороной кадры вытеснения британского эсминца из территориальных вод РФ возле Крыма не...

Обнародованные российской стороной кадры вытеснения британского эсминца из территориальных вод РФ возле Крыма не впечатлили украинских националистов – напротив, тут трактуют инцидент как свидетельство слабости Москвы.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, член националистической ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну попробовали бы они протаранить британский корабль – нет, даже не подумали. Тихонько что-то там», – сказал Кошулинский.

Он заявил, что это является доказательством: единственный выход для Украины – усиление своих вооруженных сил.

«Задание, которое должно быть перед нами – видите показатель Британии. Сильного не трогают, а Моська пусть дальше пищит. Становитесь сильными, вкладывайтесь», – призвал Кошулинский.

Дальше уже сама Украина, а не британцы будет безнаказанно заходить в акваторию возле берегов Крыма, мечтает Кошулинский.


«И наша задача в это время – максимально набрать возможностей. Вооруженные Силы должны быть самые мощные, страна должна становиться самой сильной. Мы не закончим это, – вот должен быть для нас вывод после тех событий, что произошли», – заявил львовский националист.

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