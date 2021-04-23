Тилль Линдеманн и шпионки на лабутенах

23.04.2021, Москва, Платон Беседин

Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город». На русском языке исполнил. И общественность в социальных сетях возбудилась. Ажиотаж – не иначе. Ажиотаж, требующих ремарок.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Во-первых, только безграмотные люди в новостях могут писать, что «Любимый город» – это песня Марка Бернеса. Понятно, что Марк Наумович – персона знаковая; однако он лишь исполнитель. А правильно говорить: песня Никиты Богословского (музыка) и Евгения Долматовского (текст).

Кстати, что любопытно сие произведение – легендарное, без преувеличения – было создано в 1939-м году для фильма «Истребители». А Тилль Линдеманн – фронтмен какой группы? Правильно, Rammstein. Так вот, по одной из версий, группа получила такое название из-за столкновения на авиабазе Рамштайн во время авиашоу трёх самолётов. Такие любопытные параллели. Ну а теперь к главному – ко во-вторых и к в-третьих.

Удивляет, честно сказать, это массовое цитирование и перецитирование: «Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город». Ура-ура! Разве что чепчиков, летящих в воздух, не хватает. Иногда эта радость даже переходит в почти щенячий восторг. Поспокойнее, господа и дамы, быть надо! Поспокойнее!

Я сейчас не о сюжете с Линдеманном – нет, я в принципе. Мы столь большое значение придаём тому, что там на Западе подумали о наших песнях, фильмах. Вот смотрите, как Звягинцева ценят! А вот помните «Тату» в Европе и США шороху-то розового навели? Ну и? Дальше что? К чему эти восторги? Тем самым лишь выказываем к себе неуважение.

А что до перепевок, то у нас практически вся наша массовая культура, как и телепродукт – сплошной франчайзинг. То есть, заимствования. Иногда с соблюдением авторских прав, а иногда, не заморачиваясь, плагиатят. Вот рок-группа «Ария», к примеру, что у Iron maiden заимствовала? Да едва ли не всё. Тексты им только Маргарита Пушкина свои написала.

Насчёт Линедеманна есть ещё одно размышление. Украинские СМИ вспомнили, что песню «Любимый город» в эфире как-то пел Янукович, а на Тилля повлияла его возлюбленная Лобода. Светлана-то, она украинка – пусть и зарабатывает в России.

А мне в свою очередь вспомнилось вот что. Помните, кто был рядом с Борисом Немцовым во время его убийства? Украинская модель Анна Дурицкая. А кто последним перед убийством видел заметного бизнесмена и политика Александра Перепеличного? Украинская модель Эльмира Медынская. Почти целая разведывательная сеть, не находите? Украинские дивчины как спецагенты на лабутенах. Как тебе такой ответ, Джеймс Бонд?

Вот и Светлана Лобода, похоже, Тилля Линдеманна культурно завербовала. Пусть и на время. А что неплохой вариант, правда? Можно расширить сеть. У нас вон сколько из славянского мира агентов влияния в юбках разгуливает и по солидным людям околачивается. В Дубае на балконе в ряд выстроились да зафотографировались. И в других городах, и в других странах – много их.

Так что хватит банальным эскортом заниматься – пора и на Родину поработать.