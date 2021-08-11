Тимати, деньги, мясо

11.08.2021, Москва, Платон Беседин

Участие скандального российского исполнителя Тимати в шоу «Холостяк» показало холеного самца, для которого девушки стали товаром.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит российский писатель Платон Беседин.

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СМИ раскрыли сумму, которую заработал Тимати за участие в шоу «Холостяк». Она, эта сумма, – внимание! – около 40-50 миллионов рублей. Как утверждает Forbes. Ясно, что сумма может быть и другой, плюс-минус, но в любом случае речь идёт о десятках миллионов рублей. Кому тут завидно, а?

Теперь оцените и слова самого Тимати:

«Концепция этого телешоу — это скрытая мечта почти любого мужчины. Я понимал, что если не в этот раз, то никогда уже такого опыта не будет. Где бы еще я мог познакомиться одновременно с 20 девушками, придумывать и организовывать интересные свидания? Где в реальной жизни человек может потратить бюджет $5 млн на свидания?».

Это все, что необходимо знать о современных нравах. Добавлю, что многие полагают, будто Тимати ради столь несметных сумм бросил жену, родившую ему ребёнка.

Сейчас не хочется, конечно, впадать в морализаторство. Старо и неэффективно – однако, похоже, необходимо озвучить несколько важных вещей. Для закрепления, так сказать.

Все больше и больше у нас феминисток, вещающих отовсюду. Однако как-то скромно молчат они о шоу «Холостяк», а меж тем именно там мы наблюдаем совершенно унизительную для женского пола картину. Сидит напыщенный, холёный самец и выбирает девушек, словно покупатель мясо на рынке. Он принюхивается, ощупывает – смотрится весьма мерзко, надо сказать. И это всячески рекламируется, превозносится даже – так, мол, и надо!

Возникает вопрос: а для чего, собственно, нам тут вещают о семейных ценностях, для чего принимались поправки в Конституцию РФ? Или сталкиваются у нас два мира? Один тот, что как бы правильно-официозный, а другой – как в шоу? Боюсь, что последний для большинства выглядит ярче и привлекательнее. Или нет никаких двух миров, а есть один единственный? Ведь богатые и влиятельные живут, не секрет, порочно и жирно.

Идём далее. Кто выступает у нас объектом-трофеем, за которым, как за модным шмотом в варьете на сеансе Воланда, охотятся девочки-мясо? К слову, опять же для скольких они стали ролевыми моделями? Мажор и клоун, единственная заслуга которого состоит в том, что он появился на свет у богатых родителей. А после решил сделать то, что решают сделать большинство бездарей-лентяев – как бы записывать как бы рэп. И тут есть подлог: на экране – крутой бородатый мужик, будь как он, но фокус в том, что ты, простой пацан из простой семьи, таким никогда не станешь, а вот грезить шаблоном будешь. Этих «грезящих» я регулярно встречаю среди подростков: они снят себя успешными, но не знают, как писать «жи, ши» и выпрашивают у мамки деньги на шмот.

Все это ведёт к искривлению ценностей, а, следовательно, к искривлению всего. И бесполезно бубнить о том, что надо хорошо учиться и работать. Ну, давай, учись и работай, но кто тебе даст 40 миллионов? И да, ясно, что таков капитализм в его худшем виде – и ничего не запретишь, однако, согласитесь, можно было бы показывать и другую сторону жизни, выгодно показывать ее хотя бы изредка, а не только эти хроники lifestyle of rich and famous с мажорами и эскортницами на мясных рядах.