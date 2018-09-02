02.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Донбасс
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Тимофеев дал первые комментарии после убийства Захарченко



Сегодняшнюю церемонию прощания с Александром Захарченко посетил министр доходов и сборов ДНР Александр «Ташкент» Тимофеев, который получил ранение в результате теракта 31 августа в кафе «Сепар», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние нормальное. Как говорят: стабильно нормальное. В дальнейшем я буду восстанавливаться. Можно сказать, что сверх плохого нет ничего. Я отделался лёгким испугом», – рассказал о своём состоянии Тимофеев.

Тимофеев отметил, что прощание ему далось тяжело.

«Да, тяжело», – сказал Тимофеев, пытаясь сдержать эмоции.

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