28.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Украина
Просмотров:

Тимошенко: 100 тысяч человек будут инфицированы в самое ближайшее время на Украине




В ближайшее время инфицированными на Украине могут оказаться не менее ста тысяч человек. Речь идет о гастарбайтерах, возвращающихся массово через границы, а также пассажирах, летящих в самолетах из США.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Тимошенко, пересекающих сегодня границу с Украиной никто не тестирует и не отправляет на карантин.

«Мы с вами тут разговариваем, а сейчас из США летит самолет. Там 390 пассажиров, если я не ошибаюсь. Девять часов летят. Там «чашка Петри», вы знаете, что такое «чашка Петри» – это там, где под специальной температурой размножают бактерии и вирусы. Это «чашка Петри», вот я хочу спросить – прилетает этот самолет, и у нас таких уже прилетело очень много. У нас до ста тысяч человек приехали. Стоит очередь, вы видели очередь на границах – заезжают украинцы. Я хочу сказать, что они все там между собой общаются, там прекрасная атмосфера.

Я хочу сказать, что мы должны быть реалистами – не будет такого, что мы страну закрыли на ключ, и все. Вы представляете себе, что даже сейчас, при том карантине, который есть сегодня, все самолеты, которые залетают, все люди, которые заезжают, они не проверяются ни тестами, не изолируются на 14-ть дней?

Помните, стресс у Украины был, когда приехал автобус из Ухани? Его пристраивали по всей стране, и тогда этих людей из Ухани просто изолировали на 14-ть дней, это было колоссальным событием для всей страны.

А теперь таких людей у нас уже почти сто тысяч. Так почему мы из Ухани изолировали на 14-ть дней, а сейчас мы никого не изолируем?! Они все едут, причем, едут с бактериями, с вирусами, со всем на свете», – заявила Тимошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть