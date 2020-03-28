Тимошенко: 100 тысяч человек будут инфицированы в самое ближайшее время на Украине

28.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время инфицированными на Украине могут оказаться не менее ста тысяч человек. Речь идет о гастарбайтерах, возвращающихся массово через границы, а также пассажирах, летящих в самолетах из США.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тимошенко, пересекающих сегодня границу с Украиной никто не тестирует и не отправляет на карантин.

«Мы с вами тут разговариваем, а сейчас из США летит самолет. Там 390 пассажиров, если я не ошибаюсь. Девять часов летят. Там «чашка Петри», вы знаете, что такое «чашка Петри» – это там, где под специальной температурой размножают бактерии и вирусы. Это «чашка Петри», вот я хочу спросить – прилетает этот самолет, и у нас таких уже прилетело очень много. У нас до ста тысяч человек приехали. Стоит очередь, вы видели очередь на границах – заезжают украинцы. Я хочу сказать, что они все там между собой общаются, там прекрасная атмосфера.

Я хочу сказать, что мы должны быть реалистами – не будет такого, что мы страну закрыли на ключ, и все. Вы представляете себе, что даже сейчас, при том карантине, который есть сегодня, все самолеты, которые залетают, все люди, которые заезжают, они не проверяются ни тестами, не изолируются на 14-ть дней?

Помните, стресс у Украины был, когда приехал автобус из Ухани? Его пристраивали по всей стране, и тогда этих людей из Ухани просто изолировали на 14-ть дней, это было колоссальным событием для всей страны.

А теперь таких людей у нас уже почти сто тысяч. Так почему мы из Ухани изолировали на 14-ть дней, а сейчас мы никого не изолируем?! Они все едут, причем, едут с бактериями, с вирусами, со всем на свете», – заявила Тимошенко.