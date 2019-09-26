Тимошенко: 70% территории Украины будет потеряно, Зеленский готовит оккупацию!

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Анонсированное окружением Владимира Зеленского начало продажи украинских черноземов превращает Украину в колонию нового типа, когда иностранные корпорации смогут без войск и аннексий получить в собственность более 70% страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, закон о рынке земли, которые команда президента подала в Раду, содержит массу лазеек для иностранных компаний.

«По законопроекту, который подали по поручению Владимира Зеленского, землю можно продать гражданам Украины, в том числе тем, кто имеет двойное гражданство. То есть, паспорта других стран.

И второе – юридические лица могут быть покупателями земли, созданные по законодательству Украины.

Но мы все знаем, что по законодательству Украины, в Украине могут быть зарегистрированы украинские предприятия, где 99% собственности на эту компанию будет принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям.

Другими словами, первое, о чем этот закон – что 42 миллиона гектаров украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам. Второе – этот закон предусматривает, что можно в одни руки брать 210 тысяч гектаров земли.

То есть, одно предприятие с иностранными инвестициями может купить 210 тысяч гектаров земли. А несколько афиллированных лиц с этим предприятием могут купить в иностранную собственность, де-факто, до миллиона гектаров земли.

То есть, это утверждение и развитие аграрной олигархии, которая и сегодня разрушает аграрный сектор Украины», – заявила Тимошенко.

Экс-премьер подчеркнула, что таким образом Украина может потерять контроль над 72% своей территории:

«42 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли – это 72% территории Украины – суверенной, независимой Украины. Потому этот законопроект предусматривает, что во время войны, оккупации, аннексии можно просто продать с молотка 72% территории Украины.

Для любого человека, который понимает в этих вопросах очевидно, что не надо войн, аннексии – страна сама сдаст свои земли и далеко не своим фермерам и аграриям.

Если этот закон будет принят в парламенте, и такое разрешение иностранцам покупать украинскую сельскохозяйственную землю, 72% нашей территории, станет реальностью, это будет означать современную колонизацию Украины».