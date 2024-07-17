Тимошенко: Банда Зеленского ворует так, как даже я себе не позволяла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине разворовывается до 50% всех бюджетных средств, и в дальнейшем эта цифра будет только расти.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер Юлия Тимошенко – впрочем, сама в былые годы за махинации заслужившая прозвище «газовой принцессы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На центральном уровне, куда собираются все налоги, куда засчитывается все, что сняли с населения Украины и с бизнеса, идет просто чрезвычайная, болезненная коррупционная история. «Откаты» сегодня от любого потока государственных денег составляют 30, 40, 50 процентов, завышение цены на закупках в три, в четыре, в пять раз и более, в том числе на работах. Коррупция стала признаком этой власти «новых лиц», – возмутилась Тимошенко.

Она подчеркнула, что вороватым чиновникам мало – и они обременяют население новыми поборами.

«Они хотят еще снять с народа Украины, с бизнеса, со всех, еще дополнительные налоги, потому что им просто мало пространства, на чем коррумпировать страну. Знаете, как губку, выжимают каждого человека: повышают тарифы, повышают налоги, идет колоссальная инфляция сейчас, которая не соответствует абсолютно официальным цифрам. То есть из людей выжимают каждый день все, что у них есть», – картинно возмущалась аферистка, мечтающая сама вернуться к государственной кормушке.