Тимошенко: Банда Зеленского ворует так, как даже я себе не позволяла

Вадим Москаленко.  
17.07.2024 22:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


На Украине разворовывается до 50% всех бюджетных средств, и в дальнейшем эта цифра будет только расти.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер Юлия Тимошенко – впрочем, сама в былые годы за махинации заслужившая прозвище «газовой принцессы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине разворовывается до 50% всех бюджетных средств, и в дальнейшем эта цифра будет...

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«На центральном уровне, куда собираются все налоги, куда засчитывается все, что сняли с населения Украины и с бизнеса, идет просто чрезвычайная, болезненная коррупционная история.

«Откаты» сегодня от любого потока государственных денег составляют 30, 40, 50 процентов, завышение цены на закупках в три, в четыре, в пять раз и более, в том числе на работах. Коррупция стала признаком этой власти «новых лиц», – возмутилась Тимошенко.

Она подчеркнула, что вороватым чиновникам мало – и они обременяют население новыми поборами.

«Они хотят еще снять с народа Украины, с бизнеса, со всех, еще дополнительные налоги, потому что им просто мало пространства, на чем коррумпировать страну.

Знаете, как губку, выжимают каждого человека: повышают тарифы, повышают налоги, идет колоссальная инфляция сейчас, которая не соответствует абсолютно официальным цифрам. То есть из людей выжимают каждый день все, что у них есть», – картинно возмущалась аферистка, мечтающая сама вернуться к государственной кормушке.

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