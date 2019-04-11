Тимошенко и после поражения продолжает соблазнять украинцев дешевым газом

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина в течении нескольких лет сможет разработать газовые месторождения, стать крупным поставщиком этого ресурса на международный рынок и составить конкуренцию России.

Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы с вами знаем, что невозможность массовых разработок природного газа только в коррупции. Больше нет никаких препятствий. Технологии, которые сегодня существуют в мире, могут очень быстро, в течении следующих пяти лет, сделать Украину полностью независимой от российского природного газа», – сказала она.

Также, по мнению Юлии Тимошенко, Украина может стать крупным экспортёром природного газа, и даже составить конкуренцию России.

«Поэтому я ещё раз хочу сказать, что второй элемент – это разработка массовых украинских месторождений, с привлечением всех мировых инвестиций, обеспечение не только нас полностью украинским газом, а это короткая перспектива, а не стратегия – это год, два, максимум три. В том числе, мы можем заполнить часть нашего транзитного газопровода, потому что мы сможет экспортировать, и ещё станем конкурентом Российской Федерации», – добавила Тимошенко.

Отметим, на территории Украины действительно разведаны значительные запасы газа еще с советских времен, которые были законсервированы после открытия более перспективных для СССР и дешевых в плане добычи месторождений в Заполярье и восточной Сибири. По оценкам специалистов этих запасов хватило бы на полное обеспечение энергетической независимости страны. Основная проблема заключается в отсутствии у государства значительных финансовых ресурсов на ввод этих месторождений в эксплуатацию. Оценочно затраты составляют несколько миллиардов долларов. Такие деньги могут дать только иностранные инвесторы, однако для их привлечения Украине необходимо обеспечить политическую стабильность и привлекательный инвестиционный климат, в первую очередь, в плане борьбы с коррупцией.