Тимошенко и Зеленский готовы к силовому свержению Порошенко – политолог

07.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Кандидаты в президенты Украины, поддерживаемые беглым украинским олигархом Игорем Коломойским, готовят Петру Порошенко насильственную отставку при помощи скандальных расследований и радикалов.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, как развиваются события последней недели. Вначале, на улицах появились пропорошенковские радикалы, которые под прикрытием СБУ пытались сорвать тимошенковские митинги, началось давление на МВД и так далее. Через паузу на улицах появились аваковские радикалы, протимошенковские, которые убрали практически оттуда пропорошенковских, а Аваков стал рассказывать о том, что СБУ вмешивается в избирательный процесс незаконно, и что МВД никому ничего не позволит.

А сейчас большой бывший друг Порошенко – Александр Онищенко, который давно сбежал в 2016 году и сидит где-то в Австрии или Швейцарии, просто открыто заказал антикоррупционные разработки украинским журналистам, и перечислил, что за разработку против Порошенко он заплатит миллион гривен, и дальше, за разработки против конкретных структур.

Там перечислены СБУ, Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро. То есть коррупция только в этих структурах. Случайно они все поддерживают Порошенко. А вот, допустим, в МВД, армии, ещё где-то – там коррупции нет. Но там Порошенко не поддерживают. И их он не заказывает, они его абсолютно не интересуют», – отметил Ищенко.

Также эксперт выдвинул предположение по поводу сценария свержения действующего украинского президента.

«То есть началось серьёзное, глубокое столкновение. Более того, сейчас не случайно та же самая Юлия Владимировна, примкнувший к ней Коломойский, потому что они с Зеленским резко перестали друг друга критиковать, Тимошенко и Зеленский, они активно заговорили о процедуре импичмента. Слушайте, какой импичмент, его же невозможно провести.

Но, под вот эти вот крики, населению в голову вкладывается одна простая идея: «Петра Алексеевича Порошенко, поскольку он враг народа и мерзавец, совершенно можно спокойно убрать силовым путём». Они поняли, что тот все-равно будет силовым путём продавливать своё сохранение в должности, поняли, что по-другому у них не получится, что они все-равно будут решать вопрос силой, сейчас, поскольку они, действительно, не будут организовывать никаких Майданов.

Просто в один прекрасный момент радикалы возьмут штурмом Администрацию президента, СБУ, ГПУ – всё, что на Порошенко работает. Им надо, чтобы народ не возмущался тем, что произошло, когда он будет видеть это по телевизору, а чтобы он приветствовал, сидел аплодировал, говорил: «Как хорошо, как прекрасно». Им не нужна народная активность, им нужна пассивная поддержка. Все остальные вопросы они решат сами», – резюмировал политолог.