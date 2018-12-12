Тимошенко картинно сокрушается: Пять лет победы Майдана, а вместо Европы – дупа

12.12.2018, Киев, Игорь Петров

Спустя пять лет после победы Евромайдана Украина превратилась в одну из самых бедных стран мира, средняя зарплата – в 16 раз ниже, чем в ЕС, и поэтому люди массово уезжают за границу.

Об этом на Всеукраинском молодежном форуме заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, чья партия активно участвовала в государственном перевороте 2014 года и несет ответственность за текущую ситуацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня входим в десятку самых бедных стран мира по оценкам Bloomberg, занимаем седьмое место снизу. Сегодня низкая зарплата – не рычаг развития экономики, а рычаг разрушения экономики. Все, что производят украинские предприятия, просто не может продаваться в Украине по реальной рыночной цене – люди неплатежеспособны.

Посмотрите, что с размером средней зарплаты в мире и в Украине. С учетом того, что у судей сегодня 100 тыс грн, у большинства силовиков – от 30 до 50 тыс грн, средняя зарплата – 323 доллара на человека.

Даже соседняя Польша платит в 3,5 раза больше. Литва уже больше платит, чем Польша. У нас в 16 раз меньше средняя зарплата, чем в ЕС. Представляете такой перепад? И пока такой перепад будет оставаться, у нас будет массовый выезд профессионалов за границу», – сказала Тимошенко.