Тимошенко картинно сокрушается: Украина – колония, Зеленский – марионетка

18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский находится под внешним управлением, которое превращает страну в современную колонию.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, чья партия сыграла одну из ключевых ролей в перевороте 2014 года, который и привел к нынешнему положению бывшей советской республики.

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«Формирует Зеленский этот курс под влиянием, и я бы сказала, по сути, под управлением глобальных структур, которые сегодня этим Зеленским управляют…

Курс страны, стратегия страны, которая направлена сегодня на создание современного колониального государства, на отбор у Украины ресурсов, на минимизацию поддержки людей, на бедность, которая сегодня является следствием таких курсов, которые проводятся. Все это не меняется…

Извне президентом управляют очень четко, стратегически, ясно. И для них стратегия определена – для иностранного капитала – оффшорная зона, нет никаких налогов, даже если они производят ту же продукцию, которую производят наши, украинские производители. А для наших, украинских производителей – драконовские налоги, которые еще и увеличиваются», – заявила Тимошенко.