Тимошенко хочет легитимно поменять всю силовую вертикаль

21.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Решение нового президента Украины Владимира Зеленского о досрочных парламентских выборах нужно поддержать.

Об этом на брифинге по итогам консультаций лидеров парламентских фракций в администрации президента Украины заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По ее словам, в ходе консультаций мнения разделились: одна часть, включая спикера Парубия, считает, что роспуск парламента является незаконным, вторая придерживается противоположной точки зрения.

Тимошенко поддержала перевыборы, но считает, что выборы должны проходить по новому закону, не предусматривающего сохранения мажоритарной системы.

Она также предложила президенту инициировать внеочередную сессию Рады, чтобы принять новый закон о выборах, снизить тарифы на услуги ЖКХ, а также поменять силовиков и главу Нацбанка, а потом только распускать парламент.

Если же сначала распустить Раду, то уволенные министры могут потом восстановиться через суд, опасается Тимошенко.