04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Тимошенко хочет продать Зеленскому то, что не смогла продать избирателям

Юлия Тимошенко заявила о готовности отдать презмденту Владимиру Зеленскому “Новый курс”, с коиторым она шла на выборы президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Сегодня функция нового президента — стать генератором совместной работы для реальных изменений в стране», — сказала она на заседании национального форума «Трансформация Украины», сообщила пресс-служба «Батькивщины».

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Тимошенко напомнила, что инициированный ею «Новый курс» создавался именно как системная стратегия. «Мы готовы все отдать, во всем помочь. Главное — не терять веру и энергию на изменения и совместно работать», — сказала она.

По мнению политика, глубокая трансформация Украины должна начаться с изменения роли функций подотчетности государственных институтов, которые сейчас являются несбалансированными, неответственными и неподконтрольными обществу, изменяя Конституцию.

Напомним, рекламируя “Новый курс” Тимошенко проиграла выборы президента, придя к финишу лишь третьей.

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