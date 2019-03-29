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29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Тимошенко хочет заработать не только на ломбардах, но и на молодежном кредитовании

За сутки до дня голосования Юлия Тимошенко снова повысила ставки и дала еще одно обещание. В случае избрания ее президентом Украины она намерена инициировать запуск программы кредитования молодых предпринимателей.

Об этом она заявила на всеукраинской акции «Украина выбирает перемены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для молодежи у нас в нашей программе предусмотрено кредитование, которое позволит каждому молодому человеку иметь тот кредит, без залогов, на нормальные европейские проценты, который нужен для начала своего предпринимательства», – сказала она.

По данным украинского издания Dengi.ua, с  семьей Тимошенко связывают сеть ломбардов «Дешевая наличка» зарегистрированную по тому же адресу, что и депутатская приемная  нардепа от “Батькившины” Сергея Власенко и в том же здании, где находится офис киевского областного отделения партии.

 

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