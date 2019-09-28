28.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Волынь, Галиция, Закарпатье, Общество, Сельское хозяйство, Украина
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Тимошенко: Крымский референдум повторится по всей Украине

Планы Владимира Зеленского начать продажу украинских черноземов несут угрозу в условиях, когда все страны-соседи Украины осуществляют выдачу своих паспортов в приграничных областях.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня по всем кордонам Украины – на севере, на юге, на западе и на востоке – все страны-соседи выдают гражданам Украины вторые паспорта, вы это знаете?

Вы знаете, что сегодня это является политикой большинства стран, которые граничат с нами?

И сегодня выдать максимум заграничных паспортов других стран нашим гражданам – это стратегия присвоения нашей земли в будущем – так, как у нас забрали Крым.

И теперь вопрос: если граждане Украины будут покупать эту землю, и нет оговорки, что должны покупать только те, у кого один паспорт, мы с вами через два-три года столкнёмся с ситуацией, что этих людей из заграницы будут финансировать для покупки земли, а потом они будут проводить референдумы о самостоятельности этих территорий! В мировой истории таких случаев множество, мы будем не единственные», – заявила политик.

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