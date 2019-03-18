Тимошенко льёт елей в «свидомые» уши

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Юлия Тимошенко ведет переговоры с Западом об изменении формата переговоров по Донбассу с целью участия США, включения в повестку пункта о возвращении Крыма под контроль Украины, а также добивается получения новых «оборонных вооружений» и предоставления денежной помощи под «восстановление» Донецка и Луганска на случай гипотетической возможности возобновления их украинского статуса.

Об этом Тимошенко рассказала в эфире «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня меня огорчает именно тот факт, что Минский процесс, который продолжается уже много лет, вычеркнул Крым вообще из своего дискурса, переговоров, дипломатических урегулирований, а также тот факт, что господин Саакашвили осветил свой разговор с президентом Украины, при котором тот сказал, что он хочет обменять Крым на вступление в ЕС и НАТО.

Эта позиция абсолютно предательская по отношению к Украине, наших украинцев, проживающих в Автономной республике Крым, я считаю, что это недопустимо. Именно поэтому я, с первых дней, не воспринимаю Минский процесс, потому что он посадил за стол переговоров «главарей», а, на самом деле, террористов ЛНР/ДНР, людей, которые не занимают официальные должности со стороны Украины и, в том числе, Виктора Медведчука Пётр Порошенко туда делегировал.

Я хочу спросить: «Где там Украина?» И когда они вычеркнули из дневной повестки Автономную республику Крым и начали создавать особые статусы Донбасса через законы, которые принимались в парламенте, и за которые мы не голосовали, как партия, я тогда поняла, что это процесс за спиной Украины, который, по сути, за счёт её капитуляции, хочет сделать какие-то, похожие на мирные шаги, непонятные дипломатические вещи.

Именно поэтому Минский процесс не принёс мир, и сейчас нужно действовать по-другому. Я думаю, первое, что нужно делать – вносить Автономную республику Крым и её возврат в состав Украины, как это и должно быть, в повестку дня Минского переговорного процесса. И тот, кто с украинской стороны вычеркнул Крым, должен потом за это отвечать, как за государственную измену.

Второе, Будапештский формат. Я также считаю, что за спиной Украины есть определённые договорённости, которые не поддерживают её национальные интересы, когда Будапештский меморандум – единственный документ, дающий нам гарантию ключевых стран мира неприкосновенности наших границ и неосуществления против нас агрессии, он отложен в сторону и сегодня не является, абсолютно, фактором переговорных процессов на глобальном уровне по установлению мира в Украине», – подчеркнула Тимошенко.

«Нам нужен Будапештский формат переговоров – первое. Второе, нам необходимо усиление санкций и давления на страну-агрессора, чтоб этот формат был успешен. Нужно абсолютно точно добиться получения оборонного вооружения, это важно, и я считаю, что Будапештский меморандум прямо к этому ведёт. Нужно сделать всё для того, чтобы международный фонд развития и восстановления Донбасса, в том числе, и его реанимации. Я уже сегодня всем этим занимаюсь», – резюмировала политик.