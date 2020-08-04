Тимошенко метила на пост Кравчука в ТКГ и пропала

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Знаменитая призывами окружить колючей проволокой и сбросить на Донбасс бомбу экс-премьер-министр Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко собиралась после Леонида Кравчука занять пост главы ТКГ от Украины на минских переговорах, утверждая, что у неё есть и план, и дипломатические связи для мирных инициатив.

Об этом у себя в «Facebook» написал назначенный Киевом на роль одного из представителей «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать её главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи и в России, и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив…

Зато сегодня Юлия Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий. Похоже тема «установления мира» после 8 дней без жертв на фронте становится мейнстримом…» – написал перебежчик.

Говоря о самой делегации, он рассказал о ещё об одном старожиле украинской политики.

«Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин (первый премьер-министр Украины – ред.) В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения.

Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом, впечатление благоприятное. Ничего «зрадного» он не озвучивал и не предлагал», – рассуждает Гармаш.

По его словам, на прямой вопрос о контактах с Медведчуком Кравчук ответил, что их нет уже четыре года.

«Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается», – поспешил оправдать Кравчука Гармаш.

В то же время Фокин на него произвёл впечатление человека, вернувшегося с «оккупированной территории».

«Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения «народ Донбасса». Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы», – заверил так называемый представитель «ОРДЛО».

Подводя итог, он добавил, что резолюции по «Минску» можно пока не ждать, поскольку полномочия Леонида Кравчука включают в себя лишь обсуждение идей и предложений, а реальная политика остаётся в руках президента Владимира Зеленского и вице-премьера Алексея Резникова.

«Её (резолюцию – ред.) и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, – у него есть для этого реальные механизмы. Всё остальное, от кого бы оно ни исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более», – написал Гармаш.