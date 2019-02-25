Тимошенко на мели – Порошенко перекрыл кислород

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Петру Порошенко закрутил гайки в финансовом секторе настолько, что может контролировать любые банковые операции в стране, создав серьезные проблемы для Юлии Тимошенко, – одной из главных соперников на грядущих президентских выборах.

Об этом каналу «Союз блогеров Украины» рассказал украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Видно, что последнее время у неё с деньгами напряг. Она начинает на всём экономить, это очень заметно по информационному полю», – отметил эксперт.

«Конечно, он (Порошенко – ред.) знал, как финансировался майдан. Это не тайна, тем более там четыре основных банка, пять вспомогательных, и когда он сделал Гонтареву главой НБУ, скорее всего, он дал команду: «Мочи! Делай так, чтобы ни один банк не мог финансировать майдан». Последним банком, который мог профинансировать майдан, был «Приват».

На сегодняшний момент нет ни одного банка, который может кэшевать под Тимошенко, однозначно. Потому что, как только он начнёт кэшевать, сразу же этот банк закроют за нарушения, – как борьбу с терроризмом и так далее.

У неё именно с кэшем проблема, деньги в офшорах есть, а как завести сюда? Эти все рассказы, что кто-то возит в чемоданах – не рассказывайте бред, никто на выборы деньги в чемоданах не возит и никогда не возил. Деньги всегда шли через офшоры, через банки, кэшуются, потом раздаются сотникам-бригадирам, они разносят – вот так это работает.

Если у вас нет ручного банка, тогда проблема. Есть ещё чёрный нал, я понимаю, что многие кандидаты в президенты его используют, но там сильно не разживёшься», – добавил Охрименко.