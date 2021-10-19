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19.10.2021 14:08 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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Тимошенко: На Украине начинается полномасштабный энергетический кризис

Новости УкраиныЗавышенные до 50 гривен за кубометр газа цены на внутренние энергоносители добьют украинскую промышленность...

Завышенные до 50 гривен за кубометр газа цены на внутренние энергоносители добьют украинскую промышленность и аграрную отрасль.

Об этом на заседании Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Украине развивается полномасштабный энергетический кризис. Еврокомиссия вышла со специальным коммюнике относительно того, что должно делать каждое правительство в ЕС, чтобы защитить страны, людей, бизнес от энергетического кризиса.

Я знаю, что делается у нас. Первое – себестоимость украинского газа одна гривна, продают по семь, бюджетной сфере – по 13. Посредники просто заполонили эту систему, и коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа.

Второе – сегодня для промышленности доходит цена до 50 гривен за кубометр газа. Это все отрасли, которые производят продукты питания – то, что необходимо для жизни людей. Практически через месяц они будут иметь цены, недоступные для людей – ни на продукты питания, ни на предметы первой необходимости. Вы понимаете, что инфляция достигнет самых высоких уровней?

Третье – удобрения для посевной для наших аграриев при цене на газ 50 гривен за кубометр будут недоступны, у нас под угрозой посевная», – перечислила Тимошенко.

Она добавила, что на украинских складах нет угля, а в хранилищах – природного газа, достаточного для прохождения отопительного сезона.

«Нужно немедленно двигаться по закону о рынке газа и принимать чрезвычайное положение в энергетике, и принимать национальную программу действий, которая полностью соответствует тому, что советует Еврокомиссия», – призвала депутат.

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