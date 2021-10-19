Тимошенко: На Украине начинается полномасштабный энергетический кризис

Завышенные до 50 гривен за кубометр газа цены на внутренние энергоносители добьют украинскую промышленность и аграрную отрасль.

Об этом на заседании Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Украине развивается полномасштабный энергетический кризис. Еврокомиссия вышла со специальным коммюнике относительно того, что должно делать каждое правительство в ЕС, чтобы защитить страны, людей, бизнес от энергетического кризиса.

Я знаю, что делается у нас. Первое – себестоимость украинского газа одна гривна, продают по семь, бюджетной сфере – по 13. Посредники просто заполонили эту систему, и коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа.

Второе – сегодня для промышленности доходит цена до 50 гривен за кубометр газа. Это все отрасли, которые производят продукты питания – то, что необходимо для жизни людей. Практически через месяц они будут иметь цены, недоступные для людей – ни на продукты питания, ни на предметы первой необходимости. Вы понимаете, что инфляция достигнет самых высоких уровней?

Третье – удобрения для посевной для наших аграриев при цене на газ 50 гривен за кубометр будут недоступны, у нас под угрозой посевная», – перечислила Тимошенко.