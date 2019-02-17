17.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Полиция, избившая боевиков нацистской группировки С14 при попытке штурма райотдела в Киеве, совершила недопустимые действия в отношении «цвета нации».

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» заявил депутат Верховной Рады, бывший боевик «АТО», майданщик Юрий Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивляет ситуация, когда детей, цвет нации, элиту нации, золотых детей наших бьют как преступников, хотя они делают все то же самое, что мы делали пять лет назад на Майдане. Ничего лишнего.

Пять лет назад мы делали то же самое. Мы стояли против беркутов, мы стояли против той власти. Наши побратимы, кто был не на Майдане, брали штурмом отделения, СБУ, полиции, изымали оттуда оружие. Это оружие поехало на Майдан и все те, кто погибли в этой борьбе, они герои Украины.

Где справедливость? Тогда – герои Украины, а сейчас преступники? Я этого не понимаю», – сокрушается Тимошенко.