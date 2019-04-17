Тимошенко напугала МВФ

17.04.2019, Киев, Игорь Петров

Западные бизнес-круги с опаской воспринимают перспективу победы на выборах в Верховную раду партии Юлии Тимошенко, которая ранее озвучила целый ряд популистских обещаний о снижении тарифов вопреки требованиям кредиторов МВФ.

Об этом в интервью каналу UBR заявил Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующие парламентские выборы вызывают вопросы. Понятно, что основная борьба, в 10 раз более значимая для экономики, будет вокруг парламента. Если парламент сформирует популистическое большинство…. Иностранцы очень боятся Тимошенко. Если она будет премьером, если вокруг нее будет формироваться коалиция, то иностранцы убегут из страны, даже эти горячие спекулятивные. Тогда НБУ может вводить ограничения.

Думаю, когда пойдет первая социология, кто за кого будет голосовать уже в парламенте, иностранные инвесторы, МВФ будут наблюдать как у нас сменяется социология, кто будет формировать коалицию большинства. На это будут реагировать. Если мы будем понимать, что парламент будет слишком популистическим, то угроза дефолта будет становиться практически однозначной. Конечно, до парламентских выборов его не будет. А вот после – будем смотреть», – сказал Найман.