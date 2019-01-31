Тимошенко не будет раздражать юго-восток – Джангиров

31.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Борьбы за голоса юго востока Украины не будет на предстоящих президентских выборах.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Вся кампания кандидата от юго-востока не будет достаточно мощной. Ребята из режима единого кандидата перешли в режим праймериз — у кого рейтинг больше. Боюсь, что у Зеленского», – сказал Джангиров.

Он полагает, что условные «бело-голубые» кандидаты не смогли объединиться, как «оранжевые» перед Майданом потому, что этого не захотели США.

«Оранжевая оппозиция не объединилась, а слиплась — ее заставили. Те, кто делал переворот. Сейчас американцы пока не нашли среди бело-голубых достойного. Пока они относятся нейтрально-снисходительно к Бойко и Левочкину. К Вилкулу, Новинскому, Колесникову гораздо хуже», – отмтеил эксперт.

В ситуации, когда «бело-голубой» кандидат не имеет шансов пройти во второй тур, электорат юго-востока, полагает политтехнолог, ресурс местных юго-восточных олигархов может начать работать за Юлию Тимошенко.

«Тимошенко не будет раздражать юго-восток. Бело-голубые считают ее меньшим злом. Она легко может не вмешиваться во все, что не касается бизнеса. Большая часть тех, кто владеет на юго-востоке инфраструктурой, не позволит вбрасывать голоса за Петю. Собственно говоря, на юго-востоке будет стоять вопрос только явки. Сколько бы не пришло, во втором туре больше будет у Юли», – сказал Джангиров.