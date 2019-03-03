Тимошенко не сможет выполнить главное предвыборное обещание

03.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Обещание некоторых кандидатов в президенты в несколько раз снизить тарифы на газ для населения являются обманом, так как на практике реализовать это невозможно.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент таких полномочий не имеет. Нужно попробовать выиграть парламентские выборы. Но даже после этого снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это является главным условием сотрудничества с МВФ. Если кто-то думает, что может изменить эти условия или передоговориться… Просто вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, когда она была премьер-министром, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ.

Поэтому я думаю, что никакого снижения цен на газ не будет, потому что это экономически неправильно. Это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий является оптимальным вариантом, как доказала практика всех западных стран – компенсировать разницу именно этим людям», – пояснил чиновник.