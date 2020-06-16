Тимошенко негодует: МВФ унизил Украину и превратил в колонию

16.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Новый меморандум с МВФ полностью переводит Украину во внешнее управление и превращает ее в страну третьего мира.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила бывшая премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тимошенко напомнила, что меморандум подразумевает передачу контроля над госпредприятиями наблюдательным советам, состоящим из иностранцев и работающих на западные гранты владельцев украинских паспортов, а также кабальные условия продажи земли и другие унизительные для страны пункты.

«В этом меморандуме реально предусмотрено все, что называется потерей украинского суверенитета. Тут вместо того, чтобы вернуть правительству право управлять объектами государственной собственности, государственными монополиями, вы же понимаете, что происходит в этом меморандуме – усиливаются наблюдательные советы, где у нас 80-90% составляют иностранные граждане.

То есть от правительства, от государства оградили государственные монополии, объекты госсобственности, которые должны платить свой доход на 70-90% в государственный бюджет, и мы как страна, первое – не управляем своим государственным имуществом, своими государственными монополиями. Вместо того, чтобы закрыть коррупцию на таможне, в налоговой, закрыть эту сферу, мы по сути распродаем Украину.

Вы знаете, что у нас в этом меморандуме и по земле прописано детально, что мы сельскохозяйственную землю должны так и так продавать. Могу сказать, что это меморандум по сути является таким унижением Украины, потому что к Украине тут относятся как к стране третьего мира, с которой не советуются, с которой абсолютно ничего не обсуждают, а по сути вводят внешнее управление во все сферы нашей жизни», – заявила Тимошенко.