Тимошенко негодует: Зе-массовка заблокировала доступ в парламент

06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Партия «Слуга народа» забила все балконы украинского парламента своими помощниками, чтобы не допустить украинских аграриев присутствовать при рассмотрения закона о продаже сельскохозяйственной земли.

Об этом в ходе разбора правок к скандальному законопроекту заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том, что сейчас происходит, нет ничего общего с парламентаризмом. Вы знаете, что сейчас в этом зале нет ни одного представителя аграрных ассоциаций, аграрных профсоюзов. Сейчас на балконы загнали помощников «слуг народа» и даже заблокировали вхождение в парламент людей, которые были депутатами ВРУ предыдущих созывов и которые хотели присутствовать при этом шоу», – заявила Тимошенко.

«Ничего общего с парламентаризмом это не имеет, потому что уже за спиной парламента давно решено, что земля будет продаваться и в том числе будут ею владеть иностранные банки. Потому референдум и только референдум может решить, что делать с землёй. Всё остальное – профанация и обман Украины. И я прошу его сейчас же прекратить. И поставить мою правку на голосование», – потребовала политик.