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26.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Тимошенко обещает разрушить «стену» на границе с Крымом

Кандидат в президенты Украины, экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко обещает завлечь подписантов «Будапештского меморандума» в переговорный процесс по Донбассу.

Об этом она заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тимошенко не стала говорить о «быстром возвращении» полуострова и отказалась проводить прямые двусторонние переговоры с Россией.

«Что касается Донбасса, нужно начать в правильном формате правильный переговорный процесс. Это «Будапештский формат». Мы его сейчас проговариваем с лидерами других стран. Сразу после победы на президентских выборах будет собрана переговорная площадка, где будет президент США, президент Украины, премьер-министр Великобритании, президент Франции, президент России. И мы хотим сделать «Будапешт+», пригласить канцлера ФРГ Ангелу Меркель и, может быть, высокого представителя ЕС”, – сказала Тимошенко.

По ее словам, в этом формате будет достигнута договоренность, как вернуть мир в Донбасс.

“Крым немного длительнее, но он тоже будет возвращен. Я послушала сейчас президента Украины, он сказал, что сразу после президентских выборов Крым будет возвращен. И это уже просто грустное дежавю. Я помню это АТО, за две недели завершенное, и помню по миллиону гривен на страховку каждому солдату и по тысяче гривен каждому бойцу на фронте зарплату. Я могу вам сказать, что не хочу так легкомысленно разбрасываться словами. Но Крым будет возвращен так, как была объединена Германия. Как Берлинская стена рухнула, так рухнет стена между Украиной и Крымом”, – утверждает политик.

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