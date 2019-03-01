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01.03.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Коррупция, Политика, Скандал, Украина
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Тимошенко обратилась к уголовному окружению

Юлия Тимошенко обратилась сегодня к президенту Украины Петру Порошенко и пригрозила ему и его окружению судом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу обратиться к Порошенко и его уголовному окружению. Особенно после того, как всему миру стали известны коррупционные обороты на оборонном бюджете Украины, когда отмываются сотни миллионов гривен — тех копеек, которые сдают бедные люди, чтобы поддержать армию. Вам ничто не поможет. Никакие подкупы и фальсификации. Вы будете отвечать за преступления, которые вы совершили против Украины. И никто не даст вам выехать из страны и спрятаться где-то в других странах. Вы будете отвечать за каждую копейку, которую украли у народа Украины», – сказала Тимошенко.

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На этой неделе украинские журналисты обнародовали результаты расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, которые ведут к ближайшему окружению президента Петра Порошенко, в частности к его давнему бизнес-партнеру первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому и государственному концерну “Укроборонпрому”. На основании журналистского расследования Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента в отношении действующего главы государства.

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