Тимошенко обрушилась на Зе-власть за отношение к раненым ВСУшникам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за безразличия украинского государства раненые солдаты ВСУ не получают должного лечения и обеспечения.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила лидер фракции «Батькивщина, депутат Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы ездим по больницам, где лечатся наши раненые, и по госпиталям. Но я хотела бы сейчас попросить вас, дорогие народные депутаты, обратить особое внимание на то, что наши раненые лечатся в недостаточно хороших условиях, лечатся за деньги, которых недостаточно, лечатся в больницах, где нет достаточного медицинского оборудования. Они лечатся при условии, что не откорректированы медицинские протоколы, которые обеспечивают достойное финансирование их лечения, и они лечатся в условиях, когда Нацперелик по медицинским лекарственным средствам не дополнен теми препаратами, которые могут эффективно лечить наших раненых», – возмутилась Тимошенко.

Она подчеркнула, что в государстве достаточно средств, однако равнодушное руководство не собирается помогать ВСУшникам.

«Я не думаю, что у этого парламента есть еще какой-то больший долг, чем долг перед теми нашими героями, героинями, которые пошли на фронт своей жизнью закрывать нашу жизнь, защищать, защищать Украину. И не может быть такого, что в стране не хватает внимания, денег или чего-либо другого для того, чтобы их лечить достойно. Я не могу понять того равнодушия, которое сегодня царит во всех коридорах власти, во всех властных кабинетах по отношению к тому, как лечат наших раненых и в каких условиях», – резюмировала депутат.