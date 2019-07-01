Тимошенко обвинила «патриотов» в дерибане Украины

01.07.2019, Киев, Игорь Петров

Старая власть продолжает грабить Украину и ее народ, а парламентарии не делают ничего, чтобы это прекратить.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной Рады заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осталось две пленарных недели. Давайте хоть- то-то сделаем. Но мы видим по законопроектам, что даже в эти две последние недели что-то сдирают с людей.

Если мы хотим что-то хорошее сделать для людей, то хочу проинформировать, что сейчас на европейских рынках природный газ стоит уже 118 долларов за тысячу кубов. На мировых рынках, на европейском рыке цена упала вдвое, а тут продолжают сдирать с людей по 320 долларов», – сказала депутат.

Также она отметила, что под шумок смены власти продолжается отъем украинской стратегической собственности – газотранспортной системы, которую переписывают на ЧАО «Магистральные газопроводы Украины» и доводят до банкротства.

«Сегодня Счетная палата приняла решение о начале изучения этой ситуации. Хочу напомнить – есть законопроект 8107, предложенный еще в прошлом году, который мы можем принять и остановить кражу ГТС с помощью, в том числе старой власти – Порошенко и его окружения. Патриоты лишают Украину самой ценной собственности, прикрываясь патриотическими лозунгами», – резюмировала Тимошенко.