Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украине иностранцам

14.12.2022  11:13 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Скандал, Украина


На Украине возрастет роль иностранцев при отборе членов Конституционного суда Украины.

Закон, меняющий соответствующую процедуру, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приняла Верховная рада.

На Украине возрастет роль иностранцев при отборе членов Конституционного суда Украины. Закон, меняющий соответствующую...

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«За» проголосовали» 245 депутатов.

Теперь порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ будет определять новый спецорган – Совещательная группа экспертов, состоящая из шести человек, среди которых – три представителя зарубежных структур (Венецианская комиссия, международные и иностранные организации).

Примечательно, что кандидаты, не получившие одобрение спецоргана, не могут участвовать в выборах на должность судьи.

В ходе обсуждения экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала не голосовать за документ, объяснив, что против наделения иностранцев такого рода полномочиями.

Уже после голосования она прокомментировала принятие закона.

«Знаете, что меня немножечко так подогревает? Что национальный лидер страны, патриот говорит о том, что мы мало международных экспертов привлекли и что еще нужно привлечь больше, чтобы вообще уже здесь Украина не имела никакого значения.

Знаете, нам нужно пересматривать все это. И когда говорят, что это предпосылки вступления в Европейский Союз, я очень вас хочу попросить: найдите хоть одну европейскую страну, где Конституционный Суд формируется извне. Не существует и никогда не было. Поэтому это не условие вступления в Европейский Союз», – заявила Тимошенко.

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