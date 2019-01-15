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15.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика
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Тимошенко объявила цель Украины: Догнать Польшу за 5 лет

Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах поставит задачей, чтобы Украина повысила доходы населения до польского уровня за 3-5 лет.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода слова» телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тимошенко пообещала, что остановит массовую эмиграцию населения Украины. «Нам надо на протяжении 3-5 лет поднять доходы хотя бы до Польши. Это в три с половиной раза», – сказала она.

Тимошенко уверяет, что после «оранжевой революции» уже был опыт, когда доходы жителей Украины выросли в три раза. «Откройте статистику… с 2005 по 2010 год в долларах, не в гривне, ровно в три раза была поднята заработная плата, доходы. Но потом, когда обрушили гривну, доходы автоматически сократились в 1,7 раза.

При правильной процедуре отношения к зарплатам, пенсиям, соцвыплатам, возможно за пять лет достигнуть сегодняшнего польского уровня. У Польши через пять лет мы тоже не знаем что будет, но конкуренцию нам надо выдержать», – сказала Тимошенко.

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