Тимошенко обьявила, что два Рождества – это “классно”

25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Юлия Тимошенко в своем поздравлении с Рождеством Христовым по григорианскому календарю заявила о том, что празднование на официальном уровне “двух Рождеств” в преимущественно православной стране – это “классно”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она написала у себя на страничке в соцсети.

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“Снег шел полдня и целую ночь, по крайней мере в Киеве. Теперь будем с настоящим зимним праздничным настроением и на Новый год, и на оба Рождества! Кстати, мне приходилось встречать людей, которые возмущались “двойным Рождеством”. Я им говорю: напротив, это – замечательно, что у нас два Рождества. Мы живем в интересные, насыщенные и содержательные времена. Мы придумываем новые слова и новые жанры, мы внедряем новые праздники, мы прямо на ходу создаем новую культуру. Мы толерантные и поликультурные. Это очень хорошо и классно!”, – написала Тимошенко в фейсбуке.

Отметим, что абсурдность созданной украинскими политиками ситуации с официальным празднованием Рождества по григорианскому календарю подчеркивается статистикой: в стране лишь менее 1% христиан, включая живущих в западных областях, празднуют Рождество по новому стилю. Абсолютное же большинство верующих, как православных (канонических и неканонических юрисдикций), так и униатов-греко-католиков, отмечает Рождество по юлианскому календарю.