Тимошенко объявила о грядущем коллапсе энергетики Украины, обвинив Россию и ЛДНР

11.04.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине назревает «невероятный энергетический кризис», вызванный экспортом электроэнергии и угля из ЛДНР и России. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила эс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, на Украине под угрозой закрытия оказались некоторые ТЭС, в стране могут начаться веерные отключения.

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«Вы знаете, что у нас сейчас в стране реально назревает какой-то невероятный энергетический кризис на ровном месте. Да, у нас есть уменьшение потребления электроэнергии в связи с тем, что во время карантина не так работают предприятия, но такого состояния, как есть сегодня, у нас не было никогда.

«Энергоатом» – пять миллиардов гривен задолженности от единственного гарантированного покупателя. Они сегодня на грани невыплаты зарплаты. Тепловые электростанции, которые всегда обеспечивали нормально нашу экономику, нашу страну, сегодня не знают, куда деть свою электроэнергию, и они выйдут по году приблизительно с 13-ю миллиардами убытков. Им просто придется что-то из ТЭС остановить.

Далее – наши угольные предприятия, они сегодня затарены энергетическим углем, сегодня ТЭС затарены энергетическим углем, около трех миллионов на складах. Такого никогда не было, не потребляется.

Шахты реально сегодня будут остановлены, и все это последствия не коронавируса и не эпидемии, а того, что мы импортировали почти миллиард киловатт-часов электроэнергии извне, и мы импортировали энергетический уголь.

То есть, мы реально поставили на грань выживания нашу энергетическую отрасль… То есть, у нас такой провал, что сейчас и атомщики, и тепловики заявляют, что у нас начнутся снова веерные отключения электроэнергии, как было в начале 2000-х», – заявила Тимошенко.