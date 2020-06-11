Тимошенко объявила о конце украинской «незалежности»

11.06.2020, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский и его ближайшее окружение несут ответственность за тайное подписание договора с МВФ, предусматривающего кабальные условия выделения новых кредитов Украине.

Об этом в ток-шок на телеканале ZIK заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что происходит сегодня, граничит с потерей независимости страны, государства, системы управления своей жизнью. Какая причина, что меморандум с МВФ не обсужден публично, не предоставлен парламенту? Вообще не поставлен вопрос стране, хочет ли страна поддерживать этот меморандум!

Ночью, никому не показывая этот документ, подписали президент, глава Нацбанка, министр финансов, премьер-министр. Они тайно от общества подписали этот документ. Почему он тайный? И почему так в тайне?

Они сначала приняли решение, передали в МВФ, там будет обсуждаться. И за спиной у украинцев этот меморандум будет принят. И потом нам его уже как факт его опубликуют. Не наше правительство и президент, его опубликует МВФ, потому что, когда они принимают этот документ, они обязаны его опубликовать.

И тут было что скрывать. И то, что тут скрыли, несовместно с независимостью страны и благосостоянием украинцев. Люди задают вопрос – почему люди так бедно живут в стране, которая наполнена разными ресурсами? Ответ простой – потому что наши ресурсы, по сути, забраны. Они отделены от народа и на людей не работают. Прибыль госкорпораций не попадает к людям, не работают на них недра, полезные ископаемые, не работает ни Нацбанк. На людей не работает ничего. И вот этот меморандум закрепляет ситуацию, при которой у украинцев забирают последнее», – сказала Юлия Тимошенко.