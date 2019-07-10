Тимошенко объявила полуторатысячелетнюю эру украинского угля

10.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина может отказаться от российского угля и газа, и обеспечить себя собственными ресурсами на полторы тысячи лет.

Об этом на презентации своего «стратегического плана» в Киеве с уверенностью заявила экс-премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-премьер возмущена тем, что сегодня Украина покупает в России не только газ, но и уголь.

«Мы продолжаем оставаться тотально зависимой энергетически страной от Российской Федерации, которая против нас ведет войну.

Что бы кто вам ни говорил, во время войны мы массово потребляем и нефть, и нефтепродукты, и газ российского происхождения…

Мы с вами при правильной системе работы с нашими недрами можем на 100% обеспечить себя и нефтью, и газом собственного украинского производства.

Газом на 50 лет, нефтью на 70 лет. Я уже не говорю об угле, где мы более чем на полторы тысячи лет обеспечены, а экспортируем сегодня из оккупированных территорий и из России!», – разошлась Тимошенко.

Напомним, сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Киеву создать консорциум по управлению украинской ГТС, если Украина хочет сохранить транзит и не замёрзнуть зимой без газа.