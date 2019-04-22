Тимошенко объявила Зеленского третьим шансом для кастрюлек

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

Победа Владимира Зеленкого – это третий в истории шанс на изменения к лучшему для сторонников Майдана.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявила проигравшая первый тур выборов Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы все помним, что шанс на перемены был в истории Украины несколько раз. После «оранжевой революции» открылось окно возможностей изменить все. Но этот шанс был бездарно и преступно потерян.

Второй раз люди завоевали себе это право после «Революции достоинства», положив за это жизнь своих детей, своих близких. Этот шанс был не просто потерян, он был позорно и унизительно слит. Сознательно.

И сейчас – третий шанс, который люди себе завоевали мирным путем. Какие бы реляции сейчас не провозглашались теми, кто пока еще в кабинетах, этим переменам дал оценку народ. 75% людей четко сказали, что все, что происходило пять лет, было против них», – сказала Тимошенко.