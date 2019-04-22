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22.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Д.Б., Политика, Украина
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Тимошенко объявила Зеленского третьим шансом для кастрюлек

Победа Владимира Зеленкого – это третий в истории шанс на изменения к лучшему для сторонников Майдана.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявила проигравшая первый тур выборов Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все помним, что шанс на перемены был в истории Украины несколько раз. После «оранжевой революции» открылось окно возможностей изменить все. Но этот шанс был бездарно и преступно потерян.

Второй раз люди завоевали себе это право после «Революции достоинства», положив за это жизнь своих детей, своих близких. Этот шанс был не просто потерян, он был позорно и унизительно слит. Сознательно.

И сейчас – третий шанс, который люди себе завоевали мирным путем. Какие бы реляции сейчас не провозглашались теми, кто пока еще в кабинетах, этим переменам дал оценку народ. 75% людей четко сказали, что все, что происходило пять лет, было против них», – сказала Тимошенко.

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