Тимошенко одной из предвыборных фишек объявила создание карательного батальона в Донбассе

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Юлия Тимошенко на грядущих выборах президента Украины заслуживает поддержки т.н. ветеранов АТО, поскольку при ее поддержке еще в 2014 году был сформирован карательный батальон для подавления русского восстания в Донбассе.

Об этом в ходе всеукраинского съезда партии «Батькивщина» заявил народный депутат, генерал-лейтенант СБУ Андрей Кожемякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ответ на военную агрессию со стороны РФ, Юлия Тимошенко, весной 2014 года инициировала создание движения сопротивления и 34-го добровольческого батальона территориальной обороны «Батькивщина», бойцы которого мужественно защищали украинскую землю от оккупантов и пророссийских боевиков

По Конституции, президент не только гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он также верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины и возглавляет Совет национальной безопасности и обороны.

Я военный, имею опыт и официально заявляю, что Тимошенко – лучший кандидат, поскольку имеет стратегическое видение строительства сектора безопасности. Основные направления этого процесса описаны в её программе.

Некоторые думают, что женщина не сможет справиться с экономическим кризисом, нищетой населения, войной и агрессором, но практика показывает совсем другое», – сказал Кожемякин.