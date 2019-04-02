Тимошенко оказалась неприемлема для США

02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине Соединенные Штаты делают ставку на “президента войны”, и эта ставка пока побеждает.

Такое мнение в своем блоге высказывает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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“Кстати, Порошенко vs. Тимошенко все последние годы – это было столкновение интересов США и Европы. В Европе скорее бы видели лидером Украины Тимошенко, поскольку она теоретически может договориться со всеми, включая Москву, и найти путь к развязке конфликта, от которого Европа устала. Но ровно поэтому она неприемлема для США, которым нужно не решение конфликта, а поражение России”, – отметил Косачев.

По его словам, для США нужно любое урегулирование представить как уход России – либо пусть продолжается конфликт.

“Вашингтон делает ставку на президента войны, и эта ставка явно побеждает. А вот Европа явно проигрывает. И Киев с Порошенко явно “интегрируется” не в Европу, а в США. Для нас же никаких предпочтений в этих “оттенках серого” не было изначально. В “выборы без выбора” играть неинтересно”, – пишет сенатор.

При этом он подчеркивает, что Украине предстоит “выбирать” между тем, что было, и комиком без внятной программы.

“Идеальный расклад для президента с обрушившимся еще недавно рейтингом. Технологии, пропаганда и админресурс свое дело сделали”, полагает Косачев.