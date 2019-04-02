Тимошенко отменила Майдан, чтобы «не дать плацдарм агрессору»

02.04.2019, Киев

Не прошедшая во второй тур выборов лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила выборы нечестными, но отказалась подавать в суд или устраивать Майдан.

Об этом она заявила в ходе брифинга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эти выборы были снова превращены в фарс. Я могу уверенно сказать, что выборы были сфальсифицированы президентом Украины Петром Порошенко, это касается, я подчёркиваю, именно его результатов.

Первое, что было сделано – были использованы технологии, которые привели к тому результату, который мы имеем сегодня. И одна из технологий – это регистрация 39 кандидатов в президенты для того, чтобы распылить голоса, и чтобы действующий президент, собрав админресурс и все силы, смог выйти во второй тур…

Второе – был использован подкуп. Вы знаете, что подкуп проводился как за счёт бюджета, так и за сторонние средства. Из бюджета уже была выплачена одноразовая доплата к пенсиям. И сейчас, на второй тур, готовится вторая доплата пенсионерам для того, чтобы людей дезориентировать и таким обманным способом купить их голос», – сказала Тимошенко.

При этом она добавила, что не собирается обращаться со своими обвинениями и претензиями в суд, потому что вся судебная система в стране куплена Петром Порошенко.

«Я могу сразу сказать, что мы не пойдём в суд, и причина этому очень простая: во время проведения этих выборов мы неоднократно обращались в эти суды. Но после так называемых «реформ» судопроизводства действующий президент приватизировал судебную систему, и она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы, и не вынесет решений по тем фальсификациям, которые были», – добавила политик.

Также лидер «Батькивщины» заявила, что никакого нового Майдана быть не должно, потому что это якобы станет плацдармом для российских войск.

«Вы знаете, в каком состоянии сейчас страна, что она стоит на черте выживания. И мы отдаём себе отчёт, что любая организация людей на любые протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведёт сегодня войну против Украины. Сегодня расшатывать стабильность в стране, выводить нас на какие-то внутренние противостояния я никогда не позволю, и мы не являемся сторонниками такой политики», – резюмировала Тимошенко.

На данный момент подсчитано более 99% голосов. Во второй тур проходят комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Юлия Тимошенко отстает от второго места на 2,5%