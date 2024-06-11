Тимошенко: Падение Харькова – это моментальное поражение Украины

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Панические заявления ряда СМИ и военных блогеров о том, что российское наступление под Харьковом замедлилось, основываются на сообщении одного китайского издания и не соответствуют реальности.

Об этом военный эксперт Михаил Тимошенко заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потому что падение Харькова – это сразу поражение Украины. Все, руки в гору и привет, как говорится – солдатен, офицерин, лягайте. Это дало то, что половину своих резервов, которые предназначались для обеспечения ротации на всей «ленточке» по всей протяженности фронта, для развития, так сказать, контрнаступа (20 бригад)… Из 20 – 10 ушло под Харьков, на север. И сейчас три бригады ВСУ пытаются остановить наше продвижение в Волчанске и не дать нам овладеть городом», – сказал Тимошенко.

При этом он обратил внимание на то, что продвижение российской армии ускорилось в Часов Яре и на Купянском направлении. Эксперт прогнозирует, что Россия повторит опыт советской армии, которая в 1943 окружила Харьков и вынудила гитлеровцев покинуть город без ущерба для мирного населения.

При этом Тимошенко уверен, что освободить Харьков могли еще в самом начале СВО, когда спецназ туда заходил, но не получил приказа на продвижение.