Тимошенко печалится: Кресло любимой марионетки США досталось Зеленскому

10.01.2020, Киев, Игорь Петров

Юлия Тимошенко решила раскритиковать команду Владимира Зеленского за чрезмерное подчинение Украины «внешнему управлению» – при этом благоразумно не упомянув, под диктовку какой именно страны живет вся верхушка в Киеве, в том числе и сама «оппозиционерка».

«Впервые в истории страны президент получил уникальную поддержку. И у него в руках просто оказалась вся власть. Парламент, правительство, все силовые структуры. Это уникальный момент, когда в руках одного человека оказалось добро и зло. Президент мог выбрать любую стратегию из всех возможных… К сожалению, имея в руках всю власть, президент выбрал тот путь, который передает страну в управление», – посетовала Тимошенко в эфире телеканала 112.

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По ее словам, на Украину заходит международный капитал, он получает прибыли, а государство теряет контроль над отраслями, т.е. страна переходит под внешнее управление. Именно такую стратегию и выбрал Зеленский.

При этом власти удается сохранять привлекательный «фасад».

«Люди продолжают видеть «господина Голобородько» из сериала и совсем не видят, что реально делает Зеленский», – сказала она.

«Когда я увидела, что все грантовые специалисты пошли на все места во власти, я поняла, что страну отдают в управление. Потом начался законодательный спам – повалили сотни законопроектов в турборежиме, в том числе те законопроекты, которые не проходили в предыдущие годы, потому что они противоречили национальным интересам страны… Тогда стало понятно, что стратегия Украины формируется не в Украине, а за ее пределами, в интересах больших финансовых кругов», – добавила Тимошенко, чьим одним из ближайших соратников является Григорий Немыря – сам в прошлом глава представительства фонда Сороса.

Тимошенко утверждает, что приватизация оборонных предприятий угрожает безопасности страны, приватизация «Укрпочты» лишит пенсионеров возможности получать пенсии, приватизация НИИ окончательно убьет украинскую науку и т.п.

«Это – не политика государства. Это, по сути, ликвидация страны как конкурента в глобальном мире», – сказала Юлия Тимошенко.

Она также отметила, что депутатов «Слуги народа» заставляют голосовать за любые законопроекты под угрозой исключения из партии.

«У президента – полностью подконтрольно большинство. Он скажет проголосовать закон о продаже земли – его проголосуют. Тех, кто не голосуют, как, например, одна депутат «Слуги народа», просто выкидывают из фракции.

Дал президент указание голосовать за легализацию марихуаны, за легализацию игорного бизнеса – они будут голосовать. Дали им команду проголосовать за распродажу всех стратегических объектов – они будут голосовать.

Очень трудно работать в этом парламенте. Там не существует дискуссий. Когда я с трибуны пытался сказать, что не надо голосовать за закон о рынке земли в первом чтении, часть фракции «Слуга народа» просто смеялись в лицо. Это настолько цинично, настолько грубо…

Все призывы к ним, все аргументы, ссылки на мировой опыт – они просто не слышат. Это страшно. В парламенте всегда была дискуссия, она приносила какие-то результаты. Сегодня это управляемое извне провластное большинство. Что-т0о донести туда просто невозможно», – сокрушается Тимошенко.