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22.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Пропаганда, Украина
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Тимошенко переименовала Донецкий аэропорт

Украинские «киборги», воевавшие в Донецком аэропорту, являются национальными героями и примерами для подражания.

Об этом в ходе всеукраинского съезда партии «Батькивщина» заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она назвала украинских военнослужащих “эталоном и высшим стандартом военной доблести, чести, достоинства”.

“И вот уже 4 года для всех граждан нашего государства «киборг» – это не робот из голливудских студий, а украинский герой, солдат и защитник, который спас страну ценой своей жизни. Только вдумайтесь, 100 «киборгов», лучших сыновей Украины, героически погибло в Донецком аэропорту. Это ещё одна наша «небесная сотня», высшего качества”, – сказала политик.

«Я знаю, что Украина получит победу в войне, что Донбасс будет украинским, и в Донецке будет новый аэропорт имени «киборгов». Именно так мы его назовем», – добавила Тимошенко.

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