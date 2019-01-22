Тимошенко переименовала Донецкий аэропорт

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские «киборги», воевавшие в Донецком аэропорту, являются национальными героями и примерами для подражания.

Об этом в ходе всеукраинского съезда партии «Батькивщина» заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она назвала украинских военнослужащих “эталоном и высшим стандартом военной доблести, чести, достоинства”.

“И вот уже 4 года для всех граждан нашего государства «киборг» – это не робот из голливудских студий, а украинский герой, солдат и защитник, который спас страну ценой своей жизни. Только вдумайтесь, 100 «киборгов», лучших сыновей Украины, героически погибло в Донецком аэропорту. Это ещё одна наша «небесная сотня», высшего качества”, – сказала политик.

«Я знаю, что Украина получит победу в войне, что Донбасс будет украинским, и в Донецке будет новый аэропорт имени «киборгов». Именно так мы его назовем», – добавила Тимошенко.