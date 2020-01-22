Тимошенко по полной раздолбала Зеленского

22.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина продолжает стремительно терять объемы промышленного производства, а чиновники из команды Владимира Зеленского наживаются на старых схемах.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за последний месяц промышленность упала на 11%. Это означает, что финансовые ресурсы, которые должны работать в реальном секторе экономики, реально перекачали в спекулятивный капитал, а экономику высушили, промышленность высушили. И мы получили 11% падения», – заявила Тимошенко.

Не воплощаются в жизнь и обещания об энергетической самодостаточности Украины.

«Устанавливали заоблачные тарифы… Они сказали, что нам нужно с людей брать такое огромное количество денег для того, чтобы нашу добычу развивать, поднимать производство и добывать собственный газ… Так вот, на сегодняшний день, после того, как с людей содрали последние деньги на тарифы, они уменьшили производство природного газа», – утверждает Тимошенко.

Окружение Зеленского сохранило т.н. «реверсную схему» закупок российского газа, позволяющую обогащаться чиновникам.

«Они говорят, что покупают на европейских хабах газ. Это абсолютно искусственная документарная операция. Газ все пять лет покупается российский. Все пять лет этот газ отбирается на граните между Россией и Украиной, а на газ, который мы берем из России, в плюс начисляется искусственная проводка через Европу, «транспортировка», и эта транспортировка не осуществляется. На 70 долларов на тысячу кубометров дополнительно забирают деньги, которые не платят, и это кладут вам в тарифы», – сказала Тимошенко.

Ситуация усугубляется планами по продаже черноземов.

«То, что мы сейчас можем потерять, мы можем потерять не только землю, не только доход, который приносит земля, не только фермерство, которое у нас не развито, а еще и продукты питания, потому что не мы ими будем распоряжаться после того, как земля будет продана, и не мы будем потом обеспечивать свою продовольственную безопасность, а нам будут отгружать из мира практически тот мусор, который непригоден для еды – низкопробный, низкокачественный. А мы, имея землю, будем гостями на своей родной земле. То, что нам сегодня предлагают – нам предлагают практически бросить Украину в ураган бедности и голода», – заявила Тимошенко.