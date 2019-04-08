Тимошенко подкладывает подлянку для Зеленского и Порошенко

08.04.2019, Киев, Игорь Петров

До завершения второго тура президентских выборов Верховная рада должна успеть принять законы, ограничивающие власть главы государства.

Об этом на заседании согласительного совета парламента заявила экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко, проигравшая первый тур, но претендующая на реванш на осенних парламентских выборах и получение кресло премьера.

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«Эта клоунада с выборами не нравится многим в Украине. Через несколько месяцев начинается парламентская кампания. Еще можно все поправить. Этот балаган можно остановить. Конституция всегда нарушалась, президент навязывал парламенту силой силовых структур и силой коррупции свои лоббистские решения, влиял на парламент. Сейчас у нас есть небольшой промежуток времени до завершения второго тура, когда мы можем парламентом восстановить Конституцию, восстановить балансы, противовесы, которые нужны стране”, – сказала политик.

Она призвала безотлагательно принять те законы, которые “смогут убрать бесконтрольность президента”, в частности, она экс-кандидат назвала закон о временных следственных комиссиях.

“Чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией какого бы то ни было президента. Надо немедленно принять изменения в конституцию об отмене неприкосновенности всех – депутатов, судей, президента. Надо немедленно принять закон о выборах в парламент по пропорциональной системе», – потребовала Тимошенко.