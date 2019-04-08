Выборы
//exit;
08.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Тимошенко подкладывает подлянку для Зеленского и Порошенко

До завершения второго тура президентских выборов Верховная рада должна успеть принять законы, ограничивающие власть главы государства.

Об этом на заседании согласительного совета парламента заявила экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко, проигравшая первый тур, но претендующая на реванш на осенних парламентских выборах и получение кресло премьера.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эта клоунада с выборами не нравится многим в Украине. Через несколько месяцев начинается парламентская кампания. Еще можно все поправить. Этот балаган можно остановить. Конституция всегда нарушалась, президент навязывал парламенту силой силовых структур и силой коррупции свои лоббистские решения, влиял на парламент. Сейчас у нас есть небольшой промежуток времени до завершения второго тура, когда мы можем парламентом восстановить Конституцию, восстановить балансы, противовесы, которые нужны стране”, – сказала политик.

Она призвала безотлагательно принять те законы, которые “смогут убрать бесконтрольность президента”, в частности, она экс-кандидат назвала закон о временных следственных комиссиях.

“Чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией какого бы то ни было президента. Надо немедленно принять изменения в конституцию об отмене неприкосновенности всех – депутатов, судей, президента. Надо немедленно принять закон о выборах в парламент по пропорциональной системе», – потребовала Тимошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть