12.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Коррупция, Украина, Энергетика

Тимошенко покатила бочку на Порошенко: Сдаёт ГТС иностранцам, грабит Украину!


Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» зарегистрировала законопроект №8107 о запрете каких-либо манипуляций с правом собственности украинской газотранспортной системы.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины сообщил депутат Сергей Власенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Украине осталось лишь два больших богатства: сельскохозяйственная земля и ГТС. Оба они уникальные.

ГТС дает в бюджет Украине более 2 млрд долл ежегодно. При этом если начать строить ГТС с нуля, то это стоило бы около 300 млрд евро.

Но сейчас власть планирует большой грабеж украинцев: за их спиной абсолютно бесплатно 49%  ГТС хотят предать в управление иностранным компаниям или иностранным физлицам.

Идеологом этой коррупционной схемы выступает главный коррупционер страны – Петр Порошенко. Он говорит, что украинцы неспособны управлять собственной ГТС, они никчемные, давайте отдадим иностранцам, потому что они умнее, лучше думают, лучше могут заботиться о нашей украинской собственности.

Но на самом деле это означает бесплатный подарок иностранцам на 150 млрд евро. Нам рассказывают, что придет иностранный хозяин и что-то сделает, но такое могут говорить лишь сообщники грабежа.

Передача ГТС – не инвестиционный проект, это бесплатная передача. Это начало аферы. «Батькивщина» обратится в Генпрокуратуру и НАБУ относительно этого преступлении», – сказал соратник Тимошенко.

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