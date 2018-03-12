12.03.2018, Киев, Игорь Петров

3 523 просмотров

Тимошенко покатила бочку на Порошенко: Сдаёт ГТС иностранцам, грабит Украину!

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» зарегистрировала законопроект №8107 о запрете каких-либо манипуляций с правом собственности украинской газотранспортной системы.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины сообщил депутат Сергей Власенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Сегодня в Украине осталось лишь два больших богатства: сельскохозяйственная земля и ГТС. Оба они уникальные.

ГТС дает в бюджет Украине более 2 млрд долл ежегодно. При этом если начать строить ГТС с нуля, то это стоило бы около 300 млрд евро.

Но сейчас власть планирует большой грабеж украинцев: за их спиной абсолютно бесплатно 49% ГТС хотят предать в управление иностранным компаниям или иностранным физлицам.

Идеологом этой коррупционной схемы выступает главный коррупционер страны – Петр Порошенко. Он говорит, что украинцы неспособны управлять собственной ГТС, они никчемные, давайте отдадим иностранцам, потому что они умнее, лучше думают, лучше могут заботиться о нашей украинской собственности.

Но на самом деле это означает бесплатный подарок иностранцам на 150 млрд евро. Нам рассказывают, что придет иностранный хозяин и что-то сделает, но такое могут говорить лишь сообщники грабежа.

Передача ГТС – не инвестиционный проект, это бесплатная передача. Это начало аферы. «Батькивщина» обратится в Генпрокуратуру и НАБУ относительно этого преступлении», – сказал соратник Тимошенко.