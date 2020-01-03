03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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«Тимошенко показала всей стране ж@пу» – журналист

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала новогоднее фото под ёлкой, на котором неудачно попыталась изобразить руками сердце.

Об этом на своей странице в Facebook заявил украинский телеведущий-русофоб Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам всем жопа!» кагбэ говорит руками Юлия Тимошенко, так как это первый человек, у которого из букв L, O, V, E получилось «жопа», – написал Скрыпин.

Данное фото также прокомментировал украинский националист Александр Бабак.

«В новогоднем поздравлении Юлия Тимошенко схематично изобразила состояние украинской экономики при реформаторах Зеленского. И это не сердце», – отметил он в Facebook.

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