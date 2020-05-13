Тимошенко потребовала от Зеленского немедленной отставки руководства Нацбанка и начала уголовного расследования

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что руководство Национального банка Украины за последние пять лет украло у государства колоссальную сумму денег, Владимир Зеленский и его команда не только не собираются расследовать хищения, но и позволяют старым чиновникам продолжать воровать.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявила экс-премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Национальный банк Украины уже 6 лет является группировкой, которая занимается высокоинтеллектуальной коррупцией, отмыванием денег с бюджета Украины, а также с ресурсов Национального банка.

Я могу вам сказать, что по оценкам украинских учёных, в 2014-15 годах обесценивание гривны больше чем в три раза – было искусственным, ручным, и это запустило инфляцию в 300% на следующие 5 лет.

И на фоне этого в Национальном банке была построена финансовая пирамида, которая называется «депозитные сертификаты» – это отнятие от определенных банков, строго определённых, отнятие ресурсов под проценты, проценты до 50% годовых на валюту с ресурсов национальных банков.

За пять лет господства предыдущей власти через депозитные сертификаты и проценты на них, с украинской банковской системы, с Национального банка было выведено более 14 миллиардов долларов на уплаченные проценты.

Вы понимаете, как ограблена наша страна, за этим стояли конкретные люди, предыдущее политическое управление страны, Гонтарева и ее ближайшее окружение.

Дальше что они делают, они через депозитные сертификаты вытягивали с экономики Украины деньги, отдавали эти депозитные сертификаты под 30-32% годовых, экономика не могла потянуть такие проценты и быть конкурентом Национальному банку за привлечения финансовых ресурсов», – возмутилась она.

Далее лидер фракции «Батькивщина» призвала к отставке руководства Нацбанка и расследованию по факту хищения ими государственных средств.

«Уничтожено 105 банков, вы представляете, что это такое, 450 миллиардов гривен забрали у среднего класса, офисов, машин, оборудования, бизнеса и земли.

Скажите, пожалуйста, куда делись эти 450 миллиардов? Считаные миллиарды слитые через фонд обеспечения вкладов, они – преступники… Новый президент, который пришёл, должен в отставку отправить их всех, расследовать их преступления, заводить уголовные дела, а он продолжает работать с командой, которая уничтожает экономику Украины.

Я считаю, что нужно сейчас же отправлять все руководство Национального банка в отставку, назначать специальную национальную комиссию по расследованию, и спасать Украину и украинскую экономику» – потребовала политик.