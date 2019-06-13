Тимошенко предложила Вакарчуку и Зеленскому добить «выдающихся монстров Порошенко»

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Партии «Слуга народа», «Голос» и «Батькивщина» должны объединиться на мажоритарных округах на грядущих парламентских выборах и выдвинуть общих кандидатов там, где сильные позиции имеют представители партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик отметила, что об этом она говорила на недавней встрече с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я говорила о том, что есть некоторые мажоритарные округа, а мажоритарные округа, с моей точки зрения, и есть той составляющей коррумпированной политического процесса. Я говорила, что по тем округам, где идут самые выдающиеся монстры коррупции режима Порошенко, что там нужно на этих округах определить таких кандидатов в депутаты, а во-вторых, трем партиями – «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос» объединиться и выдвинуть одного кандидата, чтобы не дать этим монстрам за счет подкупа, раздачи всяких благ побеждать на этих округах», – заявила Тимошенко.